· Качественная, профессиональная фотосъемка
· Полный комплекс услуг даже для одного товара
· Удобный алгоритм сотрудничества
Фотосъемка на циклораме (белом фоне) или в интерьере.
С сохранением естественных цветов и теней.
MPPHOTO – это команда из профессиональных фотографов, продюсеров, стилистов, операторов, ретушеров, менеджеров, графических дизайнеров и ассистентов.
У нас более 7 лет опыта работы с e-commerce проектами, поэтому в контенте мы разбираемся.
У нас уже более 1500 клиентов, для которых мы смогли создать классный контент.
Наше основные преимущества – это наша команда, опыт и готовность выполнять проекты в студии или на вашей локации. Широкий спектр услуг позволяет реализовать любые задачи.