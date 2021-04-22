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СОЗДАЕМ Контент
ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙС

· Качественная, профессиональная фотосъемка

· Полный комплекс услуг даже для одного товара

· Удобный алгоритм сотрудничества

ДНИ СЪЕМОК

ВТ/СР/ЧТ/ПТ

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Готовые фото уже через 2 дня!

Фотосъемка на циклораме (белом фоне) или в интерьере.

С сохранением естественных цветов и теней.

КТО МЫ?

MPPHOTO – это команда из  профессиональных фотографов, продюсеров, стилистов, операторов, ретушеров, менеджеров, графических дизайнеров и ассистентов.

У нас более 7 лет опыта работы с e-commerce проектами, поэтому в контенте мы разбираемся.
У нас уже более 1500 клиентов, для которых мы смогли создать классный контент.

Наше основные преимущества – это наша команда, опыт и готовность выполнять проекты в студии или на вашей локации. Широкий спектр услуг позволяет реализовать любые задачи.

Наши услуги

MPphoto
Catalogs. LookBook

МОДЕЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА

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MPphoto
Циклорама. Интерьер

Сборная фотосъемка

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MPphoto
Белый фон. Интерьер

ПРЕДМЕТНАЯ ФОТОСЪЕМКА

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MPphoto

Инфографика

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MPphoto
Проходка. Имидж.

ВИДЕОСЪЕМКА

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MPphoto
Упакуем. Увезем.

ПОНЯТНЫЙ ФУЛФИЛМЕНТ

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